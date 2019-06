Wandeldag krijgt ondanks hitte toch nog 400 wandelaars over de vloer Marc Colpaert

Op zondag gingen een vierhonderdtal wandelaars de strijd aan met de brandende zon in het Pajottenland. Vanuit het Baljuwhuis in Galmaarden werd al de vierde wandeldag georganiseerd door Samen Helpen, de opbrengst gaat integraal naar de cliniclowns. De wandelaars kregen de kans om de witte, rode of zwarte ringmuswandeling te stappen over een afstand van 6, 10, 18 of 35 km, telkens met start en aankomst in het Baljuwhuis van Galmaarden. Sommige wandelaars die voor de 35 km tekenden, gingen al vanaf 6.30 uur aan de slag, kwestie van niet de hele tijd in de hete zon te lopen. “Ik ben al bij al best tevreden dat er toch nog zoveel mensen vandaag hier paraat waren”, aldus Marc Tresignie van Samen Helpen. De winst van deze wandeldag gaat naar het goede doel. Verder die dag was er nog een demonstratie van weerman Luc Herremans van het weerstation Meteo Tollembeek, een standje van de natuurvereniging vzw De Mark, er was een bruegelbuffet, kinderanimatie en volksspelen en er waren lekkere wafels.