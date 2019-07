Wandelclub De Marktrotters organiseert Urbanustochten op nationale feestdag Michiel Elinckx

15 juli 2019

Op zondag 21 juli houdt wandelclub De Marktrotters zijn Urbanustochten.

Deelnemers hebben de keuze tussen 6 verschillende afstanden - van 4 tot en met 32 kilometer. Er is ook een rolstoelparcours uitgetekend, die over perfect berijdbare wegen loopt. Starten kan tussen 7 uur en 15 uur. Zaal Willem Tell in Tollembeek doet dienst als start- en aankomstplaats. Inschrijving bedraag 1,5 euro. Kinderen onder 12 jaar mogen gratis deelnemen. Meer info vind je via www.marktrotters.be of bennyluchtens@telenet.be.