VZW Zonnelied zet de deuren van het oude gemeentehuis even open Marc Colpaert

27 september 2019

16u19 0

Het oude gemeentehuis van Tollembeek dat omgevormd werd door de vzw Zonnelied tot een woning met 8 studio’s, zette de deuren even open. Buren en vrienden mochten op vrijdagnamiddag een kijkje komen nemen in het oud gemeentehuis van Tollembeek. De vzw Zonnelied, die wat verder in de oude pastorie gevestigd is, kocht het gebouw enkele jaren geleden om dit te verbouwen tot enkele studio’s voor hun bewoners. Sinds dit jaar wonen er 8 bewoners met een beperking, vrij zelfstandig in dit gebouw. Op vrijdag kregen heel wat mensen een rondleiding door het gebouw. “Wij hebben tevens de buren uitgenodigd en iedereen die dat wenst kan gebruik maken van onze polyvalente ruimte of vergaderzaal. Gewoon een belletje naar onze verantwoordelijke op het nummer 054/32.99.83 is voldoende”, vertelde Marina Tielemans.