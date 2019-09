VZW Helpende Handjes organiseerde een Rode Neuzen Dag in het Baljuwhuis De opbrengst gaat naar de Centrumschool De Knipoog Marc Colpaert

16 september 2019

Op zaterdag werd er een Rode Neuzen Dag benefiet georganiseerd in het Baljuwhuis van Galmaarden met enkele optredens. De opbrengst gaat naar de centrumschool De Knipoog in Tollembeek.

Dominique Chantrain, samen met de vzw Helpende Handjes, waren de bedenkers van deze benefietavond. “Laat ik het zo stellen dat ik zelf een kind heb, die het wat moeilijk had op school. Daarom heb ik samen met de vzw Helpende Handjes, deze benefietavond georganiseerd”, vertelde Dominique. Ze gingen van start met een optreden van Tyana, gevolgd door de lokale band The Crowd en afsluiten deden ze met de immer vrolijke Sam Gooris. Wie tussen of na de optredens een hongertje had kon op de binnenkoer frietjes eten of een ijsje van ‘t Crèmetonneke.