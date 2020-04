Vzw De Mark start straks het project 'NaturaConnect' in Herne Marc Colpaert

01 april 2020

15u07 4 Galmaarden De natuur- en milieuvereniging vzw De Mark uit Galmaarden gaat van start met het project ‘NaturaConnect’ in Herne.

Was de natuurvereniging vzw De Mark de laatste jaren vooral actief in Galmaarden, dan is ze nu van plan om van start te gaan met een groot project in de naburige gemeente Herne. NaturaConnect is een project waarmee vzw De Mark twee Natura 2000 gebieden in Herne wil verbinden, door samen met eigenaars en landbouwers de tussenliggende percelen ecologisch op te waarderen.

“Daarbij willen wij de historische natuurlijke overstromingsgebieden en bossen van de beekvallei herstellen en zo een landschap creëren waar landbouw en natuur in harmonie zijn. NaturaConnect slaat dus zowel op het ecologisch verbinden van resterende stukken natuur, als op het opnieuw in verbinding stellen van de mens met de natuur”, aldus Franky Bossuyt. De coronacrisis zorgt hier ook voor de nodige vertraging, maar afstel is geen uitstel en ze zijn dan ook van plan om na de crisis werk te maken van dit project. Meer informatie over deze vzw is te vinden op www.vzwdemark.be.