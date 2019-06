Vroegere pastorie van Galmaarden gaat nu toch openbaar verkocht worden Tweede poging om dit beschermd gebouw te verkopen Marc Colpaert

13 juni 2019

De gemeenteraad van Galmaarden heeft zijn goedkeuring gegeven om de oude pastorie van Galmaarden openbaar te verkopen. Op de jongste gemeenteraad werd het schattingsverslag voor de openbare verkoop van het voormalig pastoriegebouw goedgekeurd. Ongeveer 5 jaar geleden werd al eens een openbare verkoop voorzien, maar toen ging de verkoop op het laatste nippertje niet door op vraag van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Al zeker tien jaar staat de oude pastorie, ondertussen al enkele jaren een beschermd gebouw, in de Kammeersweg in het centrum van Galmaarden leeg. In 2014 was de gemeente al eens van plan om deze woning verkopen. Maar toen, enkele weken voor de openbare verkoop van start ging, kreeg het gemeentebestuur van Galmaarden een brief van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel in de bus, waarin werd gevraagd om de openbare verkoop van de pastorie in Galmaarden op te schorten. De gemeente nodigde een afgevaardigde van het aartsbisdom uit voor een overleg om de geplande verkoop alsnog mogelijk te maken. Ondanks het feit dat de gemeente Galmaarden toen aan alle gestelde voorwaarden voldeed, om het gebouw te verkopen, kon het aartsbisdom tijdens het overleg met de gemeente niet tot een gunstige beslissing komen. Een pastorie, ook al is het gebouw eigendom van de gemeente, kan niet zomaar verkocht worden. “De titel van pastorie moet van dit gebouw gehaald worden. In dit geval moet de bisschop deze woning als het ware vrijgeven om te verkopen”, vertelde de toenmalige pastoor Andy Penne in 2014. Vandaag zijn we 5 jaar later en zijn blijkbaar alle voorwaarden vervuld om met de openbare verkoop te kunnen doorgaan. “Daarom ook dat wij nu de goedkeuring van het schattingsverslag voor de openbare verkoop van de pastorie hebben laten goedkeuren op de gemeenteraad. Alle papieren zitten nu bij de notaris en nadien volgt er dan hopelijk zo vlug mogelijk de openbare verkoop”, zei burgemeester Patrick Decat(CD&V). De nieuwe datum voor de openbare verkoop van het gebouw is vandaag nog niet gekend, maar zal één van de volgende weken kenbaar gemaakt worden.