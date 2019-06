Vrijwilligers bij de verkiezingen kregen frietjes Marc Colpaert

30 juni 2019

De gemeente Galmaarden nodigde alle mensen uit die tijdens de laatste verkiezingen in mei van dit jaar moesten helpen als bijzitter in een telbureau of die moesten gaan tellen. Een vijftigtal personen zakten af naar het Baljuwhuis waar ze ze na een drankje ook een stukje mochten eten. “Wij nodigen die vrijwilligers elke keer uit na de verkiezingen. Vandaag krijgen ze naast een drankje ook lekkere frietjes met een curryworst”, vertelde burgemeester Patrick Decat(CD&V). Tijdens deze bijeenkomst mochten de vrijwilligers ook een evaluatierapport invullen, waar ze op konden noteren wat goed en minder goed was tijdens de verkiezingsdag. De gemeente zal dan in de mate van het mogelijke hiermee rekening houden bij een volgende verkiezingen.