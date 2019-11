Vrijwillige bloedgevers uit Galmaarden worden een Koninklijke vereniging

12u06 0 Galmaarden Vanaf volgende week mag de Vriendenkring van de Vrijwillige Bloedgevers Galmaarden zich na 50 jaar bestaan als een ‘Koninklijke vereniging’ beschouwen. Ondertussen werden er al nieuwe truitjes gemaakt voor het bestuur en een nieuwe vlag.

Het volledige dossier met de aanvraag om de titel van ‘Koninklijke vereniging’ te mogen gebruiken, werd op 29 januari per aangetekend schrijven verstuurd naar de kabinetschef van de Koning. Zopas kreeg het bestuur van de provincie Vlaams-Brabant te horen dat de titel een feit is en dat ze volgende week hun brevet mogen gaan afhalen in het provinciehuis in Leuven.

“Wij zijn daar natuurlijk zeer blij en terecht fier over. Het is in mijn ogen toch wel een soort van erkenning dat we als vereniging en vriendenkring goed bezig zijn in het Pajottenland”, vertelde een trotse voorzitter Christian Demeulder. De vereniging bleef niet bij de pakken zitten en bestelde prompt nieuwe truitjes voor hun leden, met daarop de tekst ‘Koninklijke vereniging vriendenkring vrijwillige bloedgevers Galmaarden’. Daarnaast werd ook een nieuwe vlag besteld die binnenkort klaar zal zijn.