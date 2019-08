Vrienden van André en Gilberte fietsten naar Middelkerke Marc Colpaert

11 augustus 2019

Ze waren met 14 sportievelingen van de vereniging De Kromme Gedong die van uit het centrum van Vollezele met hun fiets naar Middelkerke reden. Een tocht van 125 km. Nooit waren ze met zoveel mannen en vrouwen om vanuit Vollezele ter hoogte van het standbeeld Brillant met de fiets naar Middelkerke te rijden. Ze doen dit ondertussen al 12 jaar, de laatste jaren als eerbetoon voor hun overleden vriend André Decuyper, die ongeveer 10 jaar geleden overleed. “André Decuyper woonde lang in Vollezele en was actief in tal van verenigingen en was een gekend gezicht in ons dorp. Toen hij in 2005 in Middelkerke een taverne Brillant opende, was dit voor ons het startsein om elk jaar eens met onze fiets - met start aan het standbeeld Brillant - tot aan de taverne Brillant in Middelkerke te rijden”, verklaarde Ludo Persoons. Spijtig genoeg overleed André enige tijd later en werd de zaak gesloten, maar zijn vrouw Gilberte bleef wel aan zee wonen. Dus kruipen de mensen van De Kromme Gedong sindsdien nog ieder jaar eens op hun fiets om naar Middelkerke te rijden en daar een gezellige namiddag door te brengen met Gilberte. De tocht verliep ondanks de zware tegenwind redelijk goed en iedereen geraakte in Middelkerke.