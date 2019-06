Vorig jaar gifgroen, nu modderig bruin: Wat is er aan de hand met de Markrivier? Marc Colpaert

18 juni 2019

Waar blauwalgen de Markrivier vorig jaar nog giftig groen kleurden, heeft ze nu de laatste dagen een verdachte bruine kleur. Wij gingen even raad vragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij(VMM). “De zware regenval van vorige week zorgde voor erosie, wat betekent dat sedimentdeeltjes van de landbouwpercelen afspoelen en in het water terechtkomen. Dit is altijd het geval na hevige regen. De bruine kleur wordt daardoor veroorzaakt. Als het een tijdje droogt blijft, zal men merken dat de rivier opnieuw helder wordt”, weet Katrien Smet van de VMM.