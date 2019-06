Voorzitter Vrijwillige Bloedgevers doet warme oproep naar bloeddonoren, met een ijsje! Marc Colpaert

20 juni 2019

De voorzitter van de Vrijwillige Bloedgevers Patrick Decat uit Tollembeek doet een warme oproep om zoveel mogelijk bloeddonoren naar de bloedafname te krijgen nu vrijdag. De voorzitter wil de bloeddonoren verwennen met een ijsje. Het is de laatste dagen niet uit het nieuws, dat tijdens en rond de vakantieperiode er een te kort is aan bloed, omdat veel bloeddonoren op vakantie zijn een gekend probleem trouwens de laatste jaren. “Wij zien dat ook elk jaar dat er eind juni al minder mensen komen bloed geven bij ons. Daarom doen we nu een warme oproep om mensen er van te overtuigen om toch bloed te komen geven nu vrijdag 21 juni in de zaal Willem Tell in Tollembeek”, aldus voorzitter Patrick Decat. De deuren van de zaal gaan open vanaf 17.30 uur en zeker nieuwe bloedgevers, vanaf de leeftijd van 18 jaar, zijn meer dan welkom. Na de bloedafname krijgen alle donoren een ijsje als bedanking.