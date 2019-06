Voor de babyborrel nog vlug even naar... spoedgevallen Marc Colpaert

24 juni 2019

Lenny Charmant uit Galmaarden moest een kwartiertje voor de babyborrel van haar dochter van start ging nog even vlug naar de spoed om een glasscherf uit haar knie te laten halen. Het was al bij al een babyborrel met hindernissen. Door de geboorte van de kleine Jeanne Schoukens, nu drie maanden oud, was een tweede vrouwelijk viergeslacht een feit. Daar zorgden verder Evita Bergmans, Kelly Charmant, grootmoeder Rita Van Damme en overgrootmoeder Julienne Van Elsué voor. Dus werd iedereen uitgenodigd voor een groot feest in het Gasthof Rigaux in Bever. Een kwartiertje voor de babyborrel van start ging moest Lenny, de mama van de kleine Jeanne, in allerijl naar spoed gebracht worden. Toen ze de frigo opend, viel er een flesje bier uit en hierdoor kwam er een stuk glas in haar knie terecht. Gelukkig werkten de hulpdiensten snel zodat ze een uurtje later present kon zijn op haar dochters eerste feestje! Nadien werd de babyborrel toch nog een groot feest: er was een springkasteel, een schminkstand, spelletjes voor de kindjes, een foodtruck en zelfs een orkest.