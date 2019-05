Voetbalicoon Nico (43) hangt zijn schoenen aan de haak Marc Colpaert

28 mei 2019

13u23 7 Galmaarden Nico Vandenneucker speelde voor de laatste keer een match op het veld van FC Galmaarden, hiermee verliezen ze in Galmaarden een echt voetbalicoon. Ongeveer 20 jaar geleden kwam Nico Vandenneucker naar Galmaarden om er te komen sjotten en hij bleef maar sjotten. Ondertussen is hij bijna 43 jaar en vond hij het zelf tijd om te stoppen als voetballer.

Nico begon als jeugdvoetballer bij Moerbeke te spelen, achteraf was hij ook nog enkele jaren actief bij Denderhoutem. “Wij gaan dit voetbalicoon zeker missen in onze ploeg. Het kan nogal tellen als je ergens bijna twintig jaar bezig bent”, vertelde Bart Lanneer. Om Nico niet zomaar te laten gaan werd er zonder dat hij van iets wist een soort van afscheidsmatch georganiseerd, met al zijn oude vrienden op de terreinen van FC Galmaarden. “Ik was totaal verrast door deze afscheidsmatch, maar vond het wel heel leuk, ik kreeg hier heel veel respect van de club”, zegt onze centrale verdediger. “Ik heb tal van voorstellen gekregen van de club, zelfs om als trainer terug te komen, maar eerst ga ik een sabbatjaar nemen en nadien zien we wel”, aldus Nico. Na de afscheidsmatch werd er meer dan een glaasje gedronken naast het voetbalveld van Galmaarden.