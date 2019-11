Vijf betrapte spoorlopers moeten zich mogelijk met ouders verantwoorden bij jeugdparket Tom Vierendeels

10 november 2019

16u55 4 Galmaarden Het parket Halle-Vilvoorde stuurt vijf dossiers van minderjarigen die betrapt werden met spoorlopen naar het jeugdparket. Het vijftal werd tijdens een specifieke betrapt aan de stations van Herne, Tollembeek en Galmaarden. De ouders worden hierdoor ook betrokken bij de zaak.

Het waren agenten in burger van de politiezone Pajottenland die vrijdagochtend controleerden aan overwegen in Herne, Galmaarden en Tollembeek. De controle kwam er nadat enkele mensen de politie lieten weten dat er zich hier een probleem met spoorlopers stelde. Er werden uiteindelijk vijf overtredingen vastgesteld. “Vijf minderjarigen op weg naar school die het rode verkeerslicht negeerden werden betrapt aan een overweg”, verduidelijkt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde.

“Negeren van het rode licht of de gesloten slagbomen aan een overweg houdt enorme risico’s in voor zowel de overtreder, de treinbestuurder als de treinreizigers”, gaat Blondeau verder. “Daarom ondersteunt het parket Halle-Vilvoorde deze politieactie met een specifiek vervolgingsbeleid. Voor elke minderjarige zal het opgemaakt proces-verbaal overgemaakt worden aan het jeugdparket van Halle-Vilvoorde. In functie van de persoonlijkheid van de minderjarige, zijn opvoedingscontext en de gepleegde inbreuk zal er een gepaste reactie komen van het jeugdparket. De ouders van deze jongeren zullen systematisch in de procedure betrokken worden als burgerlijk verantwoordelijke. Op die manier beoogt de reactie van het parket zowel sensibilisering als sanctionering.”

De agenten in burger betrapten naast de spoorlopers ook nog een bestuurder die met de gsm aan het stuur bezig was en een op het niet verlenen van voorrang aan een voetganger op een oversteekplaats. Beide chauffeurs mogen zich aan een boete verwachten.