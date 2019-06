Viergeslacht door de komst van de kleine Cataleya Marc Colpaert

26 juni 2019

10u45 1

Tijdens de babyborrel voor de kleine Cataleya, pas drie maanden oud, uit Galmaarden was het natuurlijk het moment om ook even het vrouwelijk viergeslacht in de kijker te zetten. Overgrootmoeder Julienne Duffeleer keek er al een tijdje naar uit, haar dochter Christa Borleau was er heel blij mee en mama Caro Doclo was natuurlijk in de wolken met zo een mooie dochter als Cataleya. Deze laatste zorgde er op haar beurt voor dat men in de familie mag spreken van een vrouwelijk viergeslacht. Er werd nadien nog een glaasje op gedronken.