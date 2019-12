Vier afdelingen van de KVLV slaan aan het breien en haken voor het goede doel Marc Colpaert

06 december 2019

14u06 3

Niet minder dan vier afdelingen van de KVLV slaan de handen in elkaar en maakten tal van voorwerpen die ze nu zaterdag gaan verkopen tijdens de kerstmarkt in Tollembeek. In de Parochiezaal in Galmaarden werd er naarstig gewerkt om alle haarbanden, sjaals en zelfs kerstgerief af te krijgen voor de kerstmarkt in Tollembeek. Vier plaatselijke afdelingen van de KVLV Galmaarden, Vollezele, Tollembeek en Herhout zijn al een tijdje bezig met het maken van heel wat verschillende voorwerpen. “Het is de bedoeling dat we nu zaterdag 7 december vanaf 16 uur met een standje tussen al de andere standjes gaan staan op de kerstmarkt in het centrum van Tollembeek. Daar gaan we alles proberen te verkopen en de opbrengst schenken we aan de mensen van De Okkernoot in Vollezele”, vertelde Elke Mertens van KVLV Vollezele.