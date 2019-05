Vicky Goossens en Luc Cromphout bakken lekkerste Bruegelbrood Tom Vierendeels

31 mei 2019

17u37 4 Galmaarden Vicky Goossens van ‘t Keekje uit Heikruis mag zich een jaar lang ‘Bruegelbakker van 2019' noemen. Ze bakte het beste en lekkerste Bruegelbrood in vergelijking met vijf andere deelnemers. Het proeven van de broodjes gebeurde in de Tollembeekse Heetveldmolen.

Zes (hobby)bakkers zakten naar de molen af met elk hun eigen versgebakken Bruegelbrood. Jury en publiek proefden van de kunstwerkjes en bleken positief verrast te zijn door de kwaliteit die afgeleverd werd. Het was dus eindelijk Vichy die de titel binnenhaalde. “De smakelijke beelden van Bruegel hebben iets overvloedigs, rechtstreeks uit Luilekkerland”, vertelt ze. “Die meerwaarde heb ik in mijn brood proberen over te brengen door een mengeling van zaden toe te voegen. Ik ben ook terug gegaan in de tijd door gebruik te maken van zuurdesem en het graan dat op steen werd gemalen tot meel en bloem in de Heetveldemolen.” Naast de titel ontving ze ook een waardebon van 90 euro voor restaurant La Source. Luc Cromphout uit Galmaarden ontving dan weer de publieksprijs.