Verschillende grafzerken en gedenktekens op begraafplaats in Vollezele moeten verdwijnen Amber Gys

07 augustus 2020

14u25 0 Galmaarden De gemeenteraad van Galmaarden besliste al op 30 december 2019 om op de begraafplaats in Vollezele een groot deel grafzerken en de gedenktekens te laten verwijderen. Dit geldt dan ook enkel voor de graven waarvan de grafrust is verstreken.

Het gaat over de ontruiming van verschillende grafzerken en de gedenktekens van de graven op het park I en II. De specieke graven zijn te raadplegen op de website van de gemeente Galmaarden. Deze beslissing werd genomen omdat de grafrust voor deze graven al enige tijd is verstreken en met het oog op een duurzame inrichting van de begraafplaats. De grafzerken en de gedenktekens mogen door de nabestaanden worden verwijderd gedurende de periode van 15 september tot uiterlijk 15 november 2021. In afwijking van artikel 31 van het gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen mogen particulieren deze werkzaamheden op zaterdag uitvoeren maar dat geldt niet voor aannemers. Na deze termijn zullen de nog aanwezige grafzerken en gedenktekens door de gemeentelijke diensten worden verwijderd.