Veronika wint het bronzen beeldje Brillant en daar was ze blij mee Marc Colpaert

21 oktober 2019

Veronika De Moor uit Galmaarden won het bronzen beeldje Brillant tijdens de Brillantworp in Vollezele. Ook al hingen er dreigende wolken in de lucht toch liep het pleintje voor het oud-gemeentehuis van Vollezele op zondagnamiddag vol, voor de Brillantworp. Enkele mensen van het kermiscomité Vollezele Leeft gooiden er samen met minister Koen Geens(CD&V), tal van chocolade paardenkopjes in de massa. Er zaten twee speciale prijzen tussen de chocolade paardenkopjes. Veronika De Moor uit Galmaarden won een klein bronzen beeldje van de hengst Brillant en daar was ze zeer blij mee. Carine De Cooman uit Denderwindeke pakte de tweede prijs en kreeg een boek over het Brabants Trekpaard mee naar huis.