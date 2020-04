Verminkte vos aangetroffen in weiland, kwaad opzet niet uitgesloten: “Er was een heksenjacht aan de gang tegen de vos” Amber Gys

26 april 2020

14u50 6 Galmaarden Afgelopen week werd op een weiland in Galmaarden een verminkte vos aangetroffen. Dierenorganisatie Animal Rights vermoed dat er kwaad opzet gemoeid is. Daarom werd er een onderzoek gestart en een online petitie aangemaakt. Opgelet: de foto onderaan dit artikel kunnen schokkend zijn.

Wanneer een alerte wandelaar afgelopen week een plas bloed zag liggen op een weiland, ging deze persoon meteen een kijkje nemen. Het gaat om een vos die in bloed lag waarvan de vier poten verwijderd waren en nergens meer te bespeuren zijn. Ook de staart van het dier werd afgesneden, deze werd naast de vos aangetroffen. Eerder die dag was er op het veld gemaaid, maar omwille van de aard van de verwondingen bestaat het vermoeden dat de vos opzettelijk werd omgebracht en verminkt.

Dierenorganisatie Animal Rights vermoedt dat de vos opzettelijk werd omgebracht en verminkt. Er werd een onderzoek gestart. “Zelfs al was het een maai-incident, dan nog toont dit aan hoe onzorgvuldig er met wilde dieren wordt omgesprongen. Niet alleen vossen, maar ook kievitten en andere vogels worden nog vaak verhakseld of vermorzeld door landbouwmachines”, vertelt Rowena Vanroy van Animal Rights.

Verdacht overlijden

Animal Rights werd op de hoogte gebracht waarna ze het lichaam de volgende dag zijn gaan ophalen. De wandelaar had de vos al langs de kant gelegd met was gras over. “Het dier werd vervolgens overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke om een autopsie te laten uitvoeren. Als daaruit blijkt dat de vos opzettelijk is gedood en verminkt, dienen wij klacht in.” Het kan echter twee weken duren voordat de resultaten daarvan bekend zijn. Het verdachte overlijden werd ook gemeld bij de natuurinspectie.

Zelfs al was het een maai-incident, dan nog toont dit aan hoe onzorgvuldig er met wilde dieren wordt omgesprongen. Niet alleen vossen, maar ook kievitten en andere vogels worden nog vaak verhakseld of vermorzeld door landbouwmachines Rowena Vanroy

De organisatie vindt alvast dat de persoon die de verwondingen heeft toegbracht, streng gestraft moet worden. “Als blijkt dat dit opzettelijk is gedaan door een zieke geest, moet deze persoon streng bestraft worden. Iemand die een dier dergelijke verwondingen toebrengt is tot alles in staat.”

Heksenjacht

Vossen zijn niet graag gezien door landbouwers, hobbykwekers van pluimvee en jagers. Ze eten de kippen of hun eieren op waardoor voorkomt dat er vanuit de getroffen mensen een klopjacht komt op de dieren. Daarom worden ze op allerlei manieren gruwelijk om het leven gebracht. “Ze worden afgeschoten, gevangen in kooivallen en soms zelfs in illegale stroppen en klemmen. Wij betrapten vorig jaar nog een jager op het gebruik van een illegale val met een levende lokhaan”, sluit Vanroy af.

In Luxemburg is er al sinds 2015 een jachtverbod, dit heeft niet geleid tot een spectaculaire toename van het aantal vossen zoals jagers hadden voorspeld. Het succes van dit verbod bewijst dat de vossenjacht even zinloos als wreed is. Animal Rights wil ook in België een verbod op de vossenjacht.