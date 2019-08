Verkeerslichten ter hoogte van de Markrivier om muur te herstellen Marc Colpaert

13 augustus 2019

14u29 0

Ter hoogte van de Markrivier in de Vollezelestraat in Tollembeek is een aannemer gestart met het heropbouwen van de beschadigde beschermingsmuur, zodat voetgangers of wagens niet in de Markrivier geraken. Enkele weken geleden ramde een voertuig op de Vollezelestraat de beschermingsmuur ter hoogte van de Markrivier in Tollembeek. De klap was zo hevig dat een stuk muur van bijna twee meter enkele meters verder te vinden was. Na controle is gebleken dat de overblijvende muur volledig moest afgebroken en nadien heropgebouwd worden. Dus gaf het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht om met deze werken te starten. Ondertussen is een aannemer sinds maandag van start gegaan en om de werken vlot te laten verlopen werden verkeerslichten geplaatst. De hinder voor het doorgaand verkeer is beperkt en de herstelling van de muur zal enkele dagen in beslag nemen.