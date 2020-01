Verenigingen S-Plus en Curieus nodigden hun leden uit voor een feestje Marc Colpaert

22 januari 2020

De verenigingen S-Plus en Curieus nodigden in totaal een honderdtal leden uit om gezellig een drankje en een hapje te nuttigen in de grote zaal van het Baljuwhuis in Galmaarden. Het was een gezellige drukte in het Baljuwhuis, door de boxen galmde de muziek van dj Rob en de dansvloer liep goed vol. Aan enkele tafeltjes zaten mensen wat te keuvelen bij een drankje en ze kregen heel wat hapjes voorgeschoteld. “Ieder jaar in de maand januari verrassen wij onze leden met een drankje en een hapje en kunnen ze die avond de beentje eens gezellig uitslaan op de dansvloer”, vertelde Roger De Nauw. Het feest liep tot in de late uurtjes.