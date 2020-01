Verdienstelijke bloedgevers gehuldigd in zaal Willem Tell

Koppel geeft samen 100 keer bloed

30 januari 2020

In de zaal Willem Tell in Tollembeek werden de verdienstelijke bloedgevers gehuldigd. Het is een vaste gewoonte van de Vriendenkring van de Galmaardse Bloedgevers dat ze sommige donors in de kijker zetten. Dit jaar waren dat Isabelle Desmecht voor 10 bloedgiften, Kathleen Depelseneer voor 25 bloedgiften, Danny Van Eesbeek, Bea Neukermans en Kristof Goovaerts voor 50 bloedgiften, Johan Decorte voor 75 bloedgiften en Jan Ricour voor 100 bloedgiften. Opmerkelijk onder de gehuldigden was het koppel Bea Neukermans en Danny Van Eesbeek uit Galmaarden. Dit getrouwd stel was samen goed voor 100 bloedgiften. “Wij zijn samen aan dit avontuur begonnen en gaan telkens ook samen bloed geven”, aldus het koppel. Ze zijn trouwens nog lang niet van plan om ermee te stoppen.