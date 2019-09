Veel te druk en veel te snel in de Steenstraat Marc Colpaert

13 september 2019

17u51 10

Door werken ter hoogte van de Ninoofsesteenweg in Vollezele is het plots enorm druk geworden in de Steenstraat. Het probleem is dat veel bestuurders zich totaal niets aantrekken en er maar op los vlammen in deze straat zonder voetpad.

Sinds eind vorige maand is Fluvius gestart met werken ter hoogte van de Ninoofsesteenweg in Vollezele. In eerste instantie werd alleen het fietspad opgebroken. Sinds begin deze week werd het gedeelte van de Ninoofsesteenweg tussen de Molenstraat en het Oudstrijdersplein éénrichtingsverkeer. Met als gevolg dat al het doorgaand verkeer dat anders de steenweg neemt, nu door de smalle Steenstraat moet rijden. Dit zorgt op sommige momenten zelfs voor file toestanden, wat we zelf ook konden vaststellen. “Aangezien ook vrachtwagens en zelfs de autobussen van De Lijn door de Steenstraat rijden heeft dit tot gevolg dat er al een afsluiting van een woning stuk werd gereden”, zegt ons een buurtbewoner. “Wij hebben met de hulp van de politie extra borden laten plaatsen om het zwaar vervoer uit de Steenstraat te weren. Probleem is natuurlijk dat de werken moeten uitgevoerd worden”,zegt burgemeester Patrick Decat(CD&V). Een andere persoon is dan niet blij met de hoge snelheid die sommige voertuigen halen. “Wij begrijpen natuurlijk dat deze mensen de omleiding moeten volgen en dat het nu super druk is daar kunnen wij met leven. Wat niet zo leuk is, is het feit dat heel wat mensen door onze straat rijden aan een veel te hoge snelheid. Hier lopen ook tal van kinderen die naar school gaan, het is gewoon niet meer leuk en zelfs levensgevaarlijk op sommige momenten”, zegt Tina. De werken in opdracht van Fluvius zullen pas eind oktober achter de rug zijn.