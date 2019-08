Vanaf woensdag gaan werken ter hoogte van de Ninoofsesteenweg zorgen voor hinder Marc Colpaert

18 augustus 2019

14u04 0

De maatschappij Fluvius gaat langs de Ninoofsesteenweg in Vollezele tussen het kruispunt met de Molenstraat en het kruispunt met de Repingenstraat en de Langestraat(verkeerslichten) nutswerken uitvoeren. Dat zal van 21 augustus tot en met 31 oktober de nodige verkeershinder veroorzaken. Tijdens de hele duur van de werken wordt voor fietsers een omleiding voorzien, aangezien het fietspad niet toegankelijk zal zijn. Bij het uitvoeren van de werken tussen de Molenstraat en het Oudstrijdersplein in het centrum van Vollezele is een tijdelijke verkeerslichtenregeling van toepassing. Voor wat betreft de werken vanaf de verkeerslichten naar het Oudstrijdersplein wordt voor de voertuigen tijdelijk éénrichting ingevoerd. Voor het verkeer dat komt uit de richting van Tollembeek, Gooik of Herne zal er een omleiding voorzien worden via de Repingenstraat en de Bakkerstraat. Voor het zwaar verkeer wordt een omleiding voorzien via Gooik en Ninove.