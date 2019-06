Van het ‘Tollembeekse Space Center’ naar de ‘Wreed Accidentstraat’: Urbanus brengt eigen versie van Monopoly uit Marc Colpaert

19 juni 2019

Urbanus die een eigen Monoployspel uitbrengt, dat hadden we niet zien aankomen. We spreken dus af met de komiek in de mooie binnentuin van ‘t Hof te Spieringen in Vollezele om een woordje uitleg te krijgen.

Hoe de komiek op dit originele idee kwam? “Toen wij aan Urbanus een speciale Monopoly-speldoos over Brugge als geschenk gaven, viel de vraag waarom we geen Urbanusspel konden maken”, beantwoordt Pieter De Wulf van Comedyshows (die de theatershows van Urbanus organiseert, red.) de vraag. De komiek bleek meteen voor het idee gewonnen te zijn. “De eerste stap: nadenken en nog eens nadenken over mogelijke tekeningen die in het spel verwerkt zouden kunnen worden. Voor de vier stations kwam ik zo uit op het ‘Tollembeeks Space Center’, ‘de Zeehaven’, ‘de internationale Airport van Tollembeek’ en het station ‘Ge moogt naar huis gaan’”, lacht hij. Verder kan men op het nieuwe Monopoly-speldoos tal van verwijzingen vinden over zijn liedjes, zijn film, zijn strips of zijn beroemde sketches van vroeger. Zo is er de ‘Wreed accidentstraat’, het ‘Vrouwen met een bontmantelpark’ en nog tal van andere grappige verwijzingen naar ooit beroemde stoten van Urbanus. Naast alle straten, stations en nutsvoorzieningen kregen ook de kans- en algemene fondskaarten een Urbanusjasje aangemeten. Wat dacht u van een boete van 50 euro omdat je de stoep met mayonaise hebt gekuist? In het brein van Urbanus is alles mogelijk.

Het wordt een officieel Monopolyspel, gemaakt in dezelfde fabriek als de klassieke Monopoly. Wel is het zo dat voor de Amerikaanse eigenaars van Monopoly (de firma Hasbro, red.) niet alles door de beugel kon. “Een hond met een open rug, dat beschouwen ze als dierenmishandeling, en op de mijter van Sinterklaas mag geen kruis staan, dat is te religieus. Wij hebben ons concept een beetje aangepast, maar toch werd deze Urbanusversie een 16+-spel. In Vlaanderen lachen wij met alles, maar in Amerika is dit blijkbaar niet het geval”, zegt Urbanus.

Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe speldoos vanaf november in de winkels van Carrefour en bepaalde stripwinkels liggen. Bestellen kan binnenkort online al via de website van Comedyshows, en kost 50 euro. “De Paus gaat stikjaloers zijn dat ik de eerste levende artiest ben met mijn eigen Monopoly-speldoos”, besluit Urbanus met een grijnslach.