Urbanus vindt ‘zijne paspoort' niet en de rest verloopt ook al niet zo vlot: “Ik wilde stemmen voor Nelson Mandela, maar ik vond zijn naam niet direct” Marc Colpaert

26 mei 2019

12u18 46 Galmaarden Toen komiek Urbanus vanochtend aan het stembureau arriveerde, moest hij in zijn portefeuille eens goed zoeken. “Waar zit ‘mijne paspoort’ hier ergens, ik kan hem niet vinden”, klonk het. Want ook al ben je ereburger van Galmaarden en word je straks 70, ook dan moet je immers gaan stemmen in Tollembeek.

Gelukkig was de ‘paspoort’ niet lang zoek. Na tien minuten kwam Urbanus weer buiten. “Nee, ik was nog niet verloren gelopen, ik wilde stemmen voor Nelson Mandela maar ik vond zijn naam niet direct”, grapte hij. En toen werd onze komiek plots heel erg poëtisch. “De verkiezingen vind ik altijd iets heel mooi. Iedereen brengt een klein bolletje mee en de overheid maakt daar één grote snoep van en iedere inwoner mag er één keer aan likken en de rest houden ze voor zichzelf.” Verder gaf Urbanus ons nog een waarschuwing mee. “Ik ben gisteren in Evergem gaan optreden voor een volle zaal. Hopelijk heb ik de ‘salmonellabacterie’ niet meegebracht naar Tollembeek.”