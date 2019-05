Urbanus jureert in ‘Herhout’s got talent’ Tom Vierendeels

26 mei 2019

17u59 0 Galmaarden Het schoolfeest van de Gemeentelijke basisschool Herhout vond plaats in aanwezigheid van een eregast. Niemand minder dan Urbanus was aanwezig in het Baljuwhuis om te jureren tijdens ‘Herhout’s got talent’.

Het jaarlijkse schoolfeest van de basisschool uit de Winterkeer in Tollembeek stond dit jaar helemaal in het teken van Urbanus vanwege zijn zeventigste verjaardag. Niet onlogisch aangezien de komiek, acteur en zanger een inwoner van Tollembeek is. De leerlingen van de verschillende klasjes brachten dansjes, liedjes, een modeshow, toneeltjes enzovoort gebaseerd op het repertoire van Urbanus. De school kon de man zelf ook overhalen om deel uit te maken van de jury die uit drie personen bestond. Na het bekendmaken van de winnaar kroop Urbanus zelf nog het podium op om samen met de kinderen enkele liedjes te brengen. De aanwezigheid van de komiek viel in ieder geval in de smaak bij leerlingen, leerkrachten en ouders.