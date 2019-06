Tweetalig bord zorgt voor een storm van protest

Marc Colpaert

20 juni 2019

12u31 6

Een tweetalig bord met de vermelding ‘deviation- omlegging’ heeft voor een storm van protest met pro’ en contra’s gezorgd op de sociale media. Een aannemer van wegenwerken had het ‘aangedurfd’ om een tweetalig bord te plaatsen, ter hoogte van de Hollestraat met de Vollezelestraat op het grondgebied van Tollembeek. Luttele uren nadat het bord was geplaatst verscheen er al een foto op de sociale media met de vraag, “sinds wanneer is Tollembeek tweetalig?”. Op enkele uren tijd waren er heel wat reacties van mensen die vonden dat dit niet kon, anderen waren dan weer van mening dat ze daar niet van wakker lagen. Ondertussen hadden al meer dan 120 mensen gereageerd op de oorspronkelijke foto over het tweetalig bord. Er werd blijkbaar zoveel commotie rond gemaakt dat ook het gemeentebestuur de bui zag hangen. “Omdat er zoveel reacties kwamen en het volgens de taalwet niet mag, hebben wij gevraagd om het bord aan te passen aan de taalwetgeving”, vertelde burgemeester Patrick Decat(CD&V). Enkele uren later werd de Franse vermelding ‘deviation’ met zwarte tape overplakt. Probleem opgelost!