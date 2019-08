Tractor- en truckwijding bij nacht door de Groene Kring Zuid-West Pajottenland Marc Colpaert

21 augustus 2019

De Groene Kring Zuid-West Pajottenland organiseert op zaterdag 24 augustus een gratis tractor en truckwijding in de nachtelijke uren in Tollembeek. Iedereen is er welkom vanaf 20 uur op een terrein op de Herhout 33 in Tollembeek. Die avond is er een wijding van tractors en trucks gevolgd door een rondrit door het Pajottenland. Maar dat is nog niet alles, ook op zondag 25 augustus is er op dezelfde plaats heel wat te beleven. Zo is er een tractor- en kraangymkana (een soort behendigheidswedstrijd) vanaf 13 uur. Dit jaar organiseren de mensen van de Groene Kring voor de eerste keer de ‘Held Van Het Veld’ dit is een soort spel zonder grenzen, kandidaten mogen zich nog steeds inschrijven. Supporters zijn dan ook welkom, de toegang is gedurende de twee dagen gratis.