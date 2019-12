Toneelvoorstelling 'Oorlog, Soep en Liefde' in De Notelaar Marc Colpaert

11 december 2019

10u43 5 Galmaarden Toneelvereniging 'Helpt Elkander’ uit Vollezele voert traditiegetrouw rond Kerstmis een toneelstuk op. Nu brengen ze ‘Oorlog, Soep en Liefde’ van auteur Karel Eens , de regie is in handen van Karel De Coster.

Niet ver van de boerderij van Nand en Marjet zitten sergeant Hendrix, soldaat Frans en verpleegster Greta in de loopgraven geïsoleerd. En onze sergeant zou toch zo graag promotie maken en medailles verzamelen. Hoe het verder afloopt, daarvoor moet u een kijkje komen nemen in De Notelaar.

Helpt Elkander speelt het toneelstuk op 13, 14, 20, 21, 22 december en op kerstdag in zaal De Notelaar in Vollezele. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden, Café Frisch en via reservatie en kosten 10 euro. Je mag ook altijd bellen naar Katleen op het nummer 0479/83.61.08 voor reservatie, of www.kt-helpt-elkander.be