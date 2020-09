Tom Timmermans andermaal op het podium in Munte Erik Vandeweyer

20 september 2020

14u23 0 Galmaarden De lockdown lijkt weinig invloed gehad te hebben op de prestaties van Tom Timmermans. De Vollezelenaar strandde in Munte op een tweede plaats. Een toevalstreffer is dat niet. De voorbije maand was een zesde plaats zijn minste resultaat. Door de coronacrisis kan Timmermans ook beter trainen.

In Munte kon Tom Timmermans mee de koers maken. De eliterenner zonder contract doet zijn verhaal. “Halverwege de wedstrijd ontstond er een kopgroep van acht renners. De besten zaten duidelijk vooraan en ieder van ons had kans op de overwinning. In de slotfase van de koers kon Wesley Van Dyck ontsnappen. Ik dacht dat we hem op de laatste helling nog zouden kunnen inhalen, maar hij hield stand tot op de finish. Achteraf bekeken was dat een kleine misrekening. Ik had graag gewonnen, maar Van Dyck pakte het verstandig aan. De sprint voor de tweede plaats kon ik wel winnen. Dat maakte het uiteraard nog wat extra zuur.”

Grote regelmaat

De uitslagen in 2020 van Tom Timmermans mogen gezien worden. “Voor de lockdown won ik al eens in Oud-Heverlee. Daardoor heb ik tenminste al één overwinning op zak. Uiteraard wil ik dat aantal nog wat aandikken. In Zolder werd ik zesde, in Bassevelde vierde. Vorige week volgde dan een eerste tweede plaats in Lommel. De conditie voelt zeer goed aan. Het is gewoon nog even wachten op die tweede eindoverwinning.”

Extra training

De coronacrisis heeft ook positieve gevolgen gehad voor Tom Timmermans. “Ik heb van maart tot juni veel kunnen werken. In andere seizoenen moest ik dan al vakantiedagen opnemen om koersen te kunnen rijden. Nu gebeurde dat pas vanaf begin juli. De komende weken zijn er weliswaar minder koersen, maar ik heb steeds één bijkomende vrije dag. Die gebruik ik dan om extra te kunnen trainen.”

Aangepast programma

Hoewel het koersaanbod beperkt blijft, kan Tom Timmermans toch nog enkele aantrekkelijke koersen afwerken. “Volgend weekend werk ik nog twee gewone kermiskoersen af. In Varsenare en Bachte-Maria-Leerne wil ik de conditie verder aanscherpen met het oog op de komende interclubs. In Berlare is er een nieuwe interclub gekomen in de plaats van de bestaande profkoers. Bo Godart was daar vorig seizoen de laatste winnaar. Verder is er ook nog een interclub in Ichtegem. Het Belgisch kampioenschap in Lokeren spreekt me ook wel aan. Ik heb het parcours vorige week verkend. Het is vlak, maar we moeten wel over een kasseistrook van 1,7 kilometer. Ik verwacht dat veel renners op het BK een kans maken op het podium, zodat voorspellingen zeer moeilijk zijn.”