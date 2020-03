Tolbeekhoeve organiseert goedkope honden- en kattenopvang Amber Gys

20 maart 2020

17u29 7 Galmaarden De Tolbeekhoeve in Galmaarden organiseert een dagopvang voor honden en katten. Ze doet dat aan een kortingstarief om mensen te helpen door deze moeilijke periode.

Er zijn verschillende redenen waaom mensen net nu bij het dierenpension komen aankloppen. “De meeste mensen hebben plots meer tijd voor hun huisdieren, maar anderen moeten veel meer uren werken of geraken zelf ziek en hebben nu minder tijd.”

Het dierenpension is zo goed als leeg door alle geannuleerde vakanties, daarom dat ze nu ook een dagopvang aanbieden. “Voor mensen in de zorgsector of zieken doen wij dit extra voordelig aan 5 euro voor maximaal 4 uur, 10 euro voor 4 tot 12 uur en 12,50 euro voor een dag met overnachting.”

Ze houden de prijzen zo laag mogelijk om de drempel tot hulp zoeken voor de dieren makkelijker te maken. “Voor onze helden in de zorgsector en slachtoffers van COVID-19 geven we 50 procent korting, omdat zij het hardst getroffen zijn. Ook opvang voor katten is mogelijk.”