Toch nog 1.152 wandelaars ondanks de tropische temperaturen Marc Colpaert

25 augustus 2019

17u30

Het was al enkele dagen geweten dat het weekend tropisch warm ging worden, niet echt leuk om in te wandelen, toch zijn de organisatoren van de Baljuwtochten tevreden met de 1.152 deelnemers.

Deze 20ste editie van de Baljuwtochten een organisatie van de wandelclub ‘Parel van het Pajottenland’ vertrok vanuit het prachtige kader van het gemeentelijk trefcentrum ‘Het Baljuwhuis’. Op het binnenplein konden de deelnemers proeven van een ambachtelijk ijsje van ’t Crèmetonneke en de rustgevende tuin maakte het plaatje compleet. Toen voorzitter Raymond Dero om 5.30 uur ter plaatse kwam, stond er al een wandelaar hem op te wachten. “Als het warm gaat worden dan komen heel wat mensen heel vroeg. De eerste was al vertrokken iets na 5.30 uur en om 7 uur, normaal het startschot van onze wandeling, waren er al bijna 100 wandelaars de deur uit”, lachte een tevreden voorzitter. Voor deze feestelijke editie trokken de wandelaars door het wandelparadijs bij uitstek, de gemeente Vollezele. Via landelijke baantjes, loswegen en wandelpaadjes ontdekten ze een glooiend parcours door een oase van rust. Nadien was het uitpuffen geblazen in het Baljuwhuis met een frisse pint, een lekkere mattentaart of een ijsje.