Tijdens de wandeldag voor het goede doel kunnen wandelaars een kunstwerk winnen Marc Colpaert

20 juni 2019

Op zondag 23 juni wordt vanuit het Baljuwhuis in Galmaarden al de vierde wandeldag georganiseerd door Samen Helpen, de opbrengst gaat integraal naar de cliniclowns. Op zondag krijgen de wandelaars de kans om de witte, rode of zwarte ringmuswandeling te stappen. De afstanden zijn 6, 10, 18 tot 35 km en ze gaan steeds van start van uit het Baljuwhuis van Galmaarden. Deelnemen kost slechts 3 euro en de winst gaat integraal naar de Cliniclowns. Om de wandelaars van deze wandeldag een leuk extraatje te geven vonden de organisatoren vier plaatselijke kunstenaars bereidt om elk één kunstwerk te schenken. “Wij verloten tijdens deze vierde wandeldag vier kunstwerken, eentje per wandelafstand van plaatselijke kunstenaars, dit is een speciale actie in dit feestjaar van de grote beeldende kunstenaar Pieter Bruegel”, vertelde voorzitter Roger De Nauw. De vier gulle kunstenaars zijn Isabelle Cools, Annemie Mignon, Thierry Van Vreckem en Luk Van Holen ze schonken ieder een kunstwerk aan deze organisatie. Verder die dag is er nog een demonstratie van weerman Luc Herremans van het weerstation Meteo Tollembeek, er is een bruegelbuffet, er zijn volksspelen, kinderanimatie en een wafelenbak. Wie het niet zo heeft op wandelen kan steeds de sfeer eens komen opsnuiven op de binnenkoer van het Baljuwhuis.