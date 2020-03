Tennisclub TC Markdal wacht met de opening van haar tennisseizoen Marc Colpaert

24 maart 2020

11u59 3 Galmaarden De tennisclub TC Markdal uit Galmaarden moet door het coronavirus noodgedwongen de opening van haar tennisseizoen uitstellen. Vandaag hebben ze nog geen nieuwe datum.

De uitzonderlijke omstandigheden maken het onmogelijk voor Tennisclub TC Markdal hun tennisseizoen te openen. Dit was voorzien op zondag 5 april in de kantine op het sportplein van Galmaarden. “Maar door de coronacrisis gaat dit niet door. We wachten tevens met het speelklaar maken van de pleinen. Vermits we evenmin weten hoe lang de crisis zal aanhouden, zien we ons verplicht de inschrijvingen uit te stellen”, laat voorzitter Paul Menschaert ons weten.

De leden zullen via e-mail op de hoogte worden gehouden, zodra ze terug de normale activiteiten kunnen starten. Wie nog geen lid is kan steeds een mailtje sturen naar info@tcmarkdal.be of ga naar hun website: www.tcmarkdal.be.