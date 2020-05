Technische dienst gestart met de eerste veiligheidsmaaibeurten

Amber Gys

18 mei 2020

15u21 0 Galmaarden Het gemeentebestuur van Galmaarden is van start gegaan met de eerste veiligheidsmaaibeurten in eigen beheer met haar verschillende maaimachines.

Volgens het Bermbesluit mogen de bermen niet voor 15 juni gemaaid worden, wel mag dit gebeuren als ‘veiligheidsmaaibeurt’. Dit om de verkeerstekens en de signalisatie zichtbaar te houden alsook de bermen langs gevaarlijke trajecten te maaien. Per deelgemeente werd een parcours uitgestippeld om te borstelen. “De bedoeling is dat we eerst de belangrijkste wegen en pleinen grondig borstelen. Hiervoor hebben we de voorbije jaren geïnvesteerd in een borstelmachine die meteen ook alle restanten opzuigt”, klinkt het bij de gemeente.

Ondertussen heeft de technische dienst van de gemeente heel wat tijd en energie gestoken in het preventieve onderhoud van kerkhoven. Aangezien men hier vooral met de handen moet werken, heeft het bestuur ondertussen ook een aantal belangrijke investeringen gedaan in machines.