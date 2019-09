Tafeltennisclub gaat van start met een nieuwe sponsor en hun zaal kreeg een likje verf Marc Colpaert

05 september 2019

09u43 0

Tijdens haar jaarlijkse ledenvergaderingin de TRB-zaal deelde de Tafeltennisclub Galmaarden mee dat ze in zee gaat met een nieuwe sponsor, NC Creations en dat de leden binnenkort nieuwe truitjes mogen verwachten. Gedurende de ledenvergadering wierpen ze nog een laatste blik op het vorig seizoen en zetten ze hun 1 ste jeugdploeg in de bloemetjes, zij werden immers vorig seizoen kampioen. Ook de TRB-zaal kreeg een likje verf, waardoor deze er terug wat frisser uit ziet. Nadien werd nog een hapje gegeten om zo in een positieve sfeer aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen.