Stripfiguren Urbanus werden versierd met een krans, slingers, kerstballen en zelf lichtjes Marc Colpaert

17 november 2019

De stripfiguren van Urbanus op het standbeeld in de Hernestraat in Tollembeek werden voor de eerste maal versierd. Zo kreeg Urbanus een krans op zijn hoofd, slingers en kerstballen waren er voor Amedee. Dit ter aankondiging van de kerstmarkt die volgende maand doorgaat.

Al bijna twintig jaar staat het standbeeld met de stripfiguren Urbanus, zijn hond Amedee en de vlieg Nabuko Donosor te blinken, ter hoogte van de parking in de Hernestraat in Tollembeek. Het was Urbanus zelf die de kosten voor dit standbeeld op zich nam en ondertussen kwamen er al heel wat mensen een kijkje nemen naar de gekende stripfiguren van Urbanus. Omdat op zaterdag 7 december er vanaf 16 uur een kerstmarkt doorgaat op de parking achter het standbeeld, vonden de organisatoren het leuk om het standbeeld van Urbanus wat te versieren. “Vroeger ging de kerstmarkt telkens in het centrum door, vanaf dit jaar op een nieuwe locatie, gedeeltelijk op de parking achter het standbeeld van Urbanus. Daarom hebben wij het standbeeld wat versierd, om aandacht te vragen voor onze kerstmarkt”, vertelde Davy Frederix. Tak van verenigingen zoals Tholobecca 1148, Kermis Tollembeek, vzw Zonnelied en chiro Albatros slaan de handen in mekaar om er op 7 december een leuke kerstmarkt van te maken. “Ze hebben me gevraagd of het mocht om de figuren van het standbeeld aan te kleden of te versieren als aanleiding naar de kerstmarkt in december. Ik heb daar uiteraard niks op tegen, ik vind dat plezant. Hopelijk is het pakje tegen volgende maand nog niet uit de mode”, aldus komiek Urbanus.