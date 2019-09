Startdag KLJ Galmaarden met Wout van D5R

Marc Colpaert

27 september 2019

16u34 0

Op zondag 29 september is de startdag van KLJ Galmaarden en deze wordt ingezet met de coolste activiteiten en zelfs Wout van het bekende Ketnet programma D5R komt langs voor een meet & greet.

Nu zondag is het officieel KLJ Yesket part 2!, het tweede KLJ-jaar van deze afdeling wordt ingezet met tal van activiteiten. Van 13 tot 17 uur zijn jongens en meisjes van het 1 ste leerjaar tot het 5 de middelbaar welkom, ter hoogte van de zaal De Notelaar in Vollezele. Op het programma die dag staat een hele namiddag spelletjes spelen. Wat dacht je van lasershooting, een circusles, levensgrote pacman, dansinitiatie, een skatepark en een springkasteel? Maar er is nog meer want de leiding nodigde tevens Wout van D5R uit om even langs te komen.