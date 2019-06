Start de grote vakantie met een natuurstage Marc Colpaert

17 juni 2019

10u30

De natuurvereniging vzw De Mark Bever-Galmaarden-Herne organiseert op de eerste dag van de grote vakantie op zaterdag 29 juni een natuurstage in Galmaarden. Kinderen ontdekken graag de natuur zoals vogels, insecten en kikkers. Want ook zij zijn bezorgd en leergierig over het behoud van onze natuur. Daarom organiseert De Mark deze jaarlijkse natuurstage voor de 7- tot 14-jarigen op zaterdag 29 juni. Er zijn binnen- en buitenactiviteiten in een veilige en rustige omgeving. Verschillende gidsen begeleiden de kinderen met kennis van zaken. De plaats van samenkomst is de St.-Pauluskapel in Galmaarden. De kinderen brengen zelf hun lunchpakket en een tussendoortje mee. Deelnemen aan deze leuke dag kost slechts 7 euro, liefst zo vlug mogelijk inschrijven. Info bij voorzitter André Prové, telefoon 054/58.92.17 (18 - 20 u), of via www.vzwdemark.be.