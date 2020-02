Spiritueel winkeltje Centipede sluit definitief de deuren Marc Colpaert

13 februari 2020

Het eerste en enige spiritueel winkeltje van Tollembeek sluit na negen jaar binnenkort de deuren. Volgens eigenaar Johan Mathyssen(57) is het tijd om iets anders te doen en wat meer van het leven te genieten.

Sinds 2011 opende Johan Mathyssen het spiritueel winkeltje ‘Centipede’ in de Zeuningenstraat 26 in Tollembeek. Wie op zoek was naar wierook, geurkaarsen, dromenvangers, mineralen, edelstenen, sfeerverlichting, essentiële oliën of magnetische juwelen, moest zeker eens een bezoekje brengen aan dit klein, maar fijn winkeltje in Tollembeek. Maar na negen jaar stopt het verhaal. “Ik heb het steeds met veel liefde gedaan de laatste jaren, maar nu was het tijd voor wat nieuws. Daarom is er dit weekend nog een grote totale uitverkoop in onze zaak en iedereen is er welkom”, aldus Johan. Volgens Johan is de tijd gekomen om te proberen meer te genieten van het leven. “Sinds twee jaar hebben wij een mobilhome gekocht en het is de bedoeling dat we de volgende maanden en jaren meer er op uit trekken met deze wagen. Een beetje meer aan ons zelf denken en proberen te genieten van het leven is ons motto” verduidelijkt hij. Het spiritueel winkeltje opent de deuren nog nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur.

