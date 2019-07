Smart Café ziet levenslicht: leer met smartphone en tablet werken Michiel Elinckx

20u02 0 Galmaarden Vanaf oktober gaat het Smart Café van start. Bij het initiatief kunnen beginnende smartphone- en tabletgebruikers de uitgebreide mogelijkheden van hun toestel ontdekken en ervaringen uitwisselen met elkaar.

Tijdens elke sessie staat één onderwerp centraal. Een ervaren lesgever geeft uitleg aan de deelnemers, staat klaar om te antwoorden op vragen en helpt hen op weg om meteen zelf aan de slag te gaan. Het Smart Café vindt een keer per maand plaats in het GC Baljuwhuis in Galmaarden. Het Smart Café gaat van start op 7 oktober, rond het thema ‘basisinstellingen’. Daarna zijn er ook nog sessie rond ‘Bellen via internet’ en een workshop ‘foto’s maken’.

Eigen smartphone

Tijdens de workshops moet iedereen zijn eigen smartphone of tablet meebrengen. Je hebt ook een Apple ID of Google-account nodig. Per sessie betalen deelnemers 5 euro. Inschrijven en info via info@archeduc.be.