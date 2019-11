Slotfeestje met cheque voor de Rode Neuzen Dag in de Knipoog In totaal 4.500 euro voor de school De Knipoog in Tollembeek Marc Colpaert

29 november 2019

16u27 5 Galmaarden In de lokalen van de school De Knipoog in Tollembeek werd een slotfeestje georganiseerd en werd een cheque van 2.500 euro overhandigd aan de directeur Christine De Taeye in het kader van de Rode Neuzen Dag.

Op zaterdag 14 september werd er in het Baljuwhuis van Galmaarden een fuif georganiseerd door de vzw ‘Helpende handjes voor jou’, waarbij onder meer zanger Sam Gooris en de groep The Crowd kwamen optreden. De opbrengst werd tijdens een plechtig moment bekendgemaakt in de school de Knipoog in Tollembeek.

Eerst mochten de leerlingen die op vrijdag allemaal iets rood hadden aangetrokken een half uurtje naar hartelust spelen in de grote zaal. Dan was het moment aangebroken waarop Dominique Chantrain van de vzw naar voren kwam met de cheque. “Met plezier kan ik meedelen dat we 2.500 euro hebben bijeengebracht voor De Knipoog”, zei Dominique trots. Voor dit mooi gebaar kreeg ze van de school een geschenkje dat haar aangeboden werd door haar dochter Yelka, een leerlinge van de Knipoog. “Wij zijn zeer blij met dit geld. Via de leerlingenraad hebben wij eens gepolst bij de leerlingen en die vertelden ons dat ze meer kleur op de speelplaats wensen, ook extra matten zijn welkom, en een afgebakend voetbalveld, of een klauterparcours. Je ziet, we gaan het geld goed kunnen gebruiken om dit allemaal te verwezenlijken”, lachte de directeur.

De school zelf had deze week een speciale Rode Neuzen Dagbox in mekaar gestoken, met de hulp van de mensen van Zonnelied vzw, die verkocht werd voor 10 euro. “Men heeft mij hier juist verteld dat deze actie van onze school nog eens 2.000 euro heeft opgebracht, als dat geen mooi bedrag is”, besluit Christine.