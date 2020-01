Shana De Sadeleer een nieuwe kapster in de Hazendries Marc Colpaert

03 januari 2020

Shana De Sadeleer(26) opende vorige week haar eigen kapsalon ‘Tesoura’ wat ‘schaar’ betekent in het Portugees, in de Hazendries 12 in Galmaarden. Voorlopig werkt ze deeltijds en op afspraak, behalve op zaterdag.

Shana studeerde af als kapster en was al enkele jaren actief bij onder meer het kapsalon Creatos in Geraardsbergen. Nu wilde ze echter een nieuwe uitdaging aangaan en dus begon ze plannen te maken voor een eigen kapsalon. “Gelukkig kreeg ik de hulp van mijn vriend Kristof die zorgde voor een mooie ruimte voor mijn kapsalon. Hier kan ik vrouwen, mannen en kinderen ontvangen om hun haar te knippen”, zegt Shana enthousiast. De eerste weken zal dit nog op afspraak zijn want Shana heeft ook nog een andere job voor het moment. “Het is natuurlijk altijd mogelijk dat éénmaal de zaken goed draaien, ik vol ga voor het kapsalon. Momenteel is het alleen mogelijk om langs te komen op afspraak en op zaterdag zonder afspraak”,verduidelijkt Shana. Wie op zoek is naar een kapster dan kunt u steeds een afspraak maken met Shana op het nummer 0473/57.77.98 of kom gewoon langs op zaterdag.