Senioren praten over hun grote of kleine problemen dankzij project ‘Ouder worden in je buurt’

Marc Colpaert

28 oktober 2019

11u53 12

Met het project ‘Ouder worden in je buurt’ zetten Riso Vlaams-Brabant en partners de dialoog op tussen dienstverleners en kwetsbare senioren. In zes bijeenkomsten werd vanaf 19 september in Galmaarden het aanbod voor ouderen uit de doeken gedaan en gaven Riso en partners op een toegankelijke manier de kans aan de senioren om hun verhaal te vertellen. De laatste bijeenkomst ging door in assistentiewoningen de Akkerwinde in Vollezele. Gedurende dit project namen ouderen zelf het woord om te vertellen welke grote of kleine levensvragen hen bezighielden. Daarnaast werd gesproken over welke organisaties er allemaal bestaan om de senioren te helpen, zoals Familiehulp. “Uit onze gesprekken kwam naar voren dat alle mensen vragen hebben bij het ouder worden, en een onderwerp dat dan dikwijls terugkomt is de mobiliteit. De senioren hebben steeds meer moeite om ergens te geraken met het openbaar vervoer, vooral als ze ergens buiten de dorpskernen wonen”, sprak Luc Van Camp van Riso. Maar ook heikele vragen zoals ‘meer weten over euthanasie’ werden niet uit de weg gegaan. Wat ook nog uit de gesprekken naar voren kwam was dat vele oudere mensen - vooral dan in de winterperiode - heel erg eenzaam zijn.