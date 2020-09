Sébastien Van Poppel debuteert knap als belofte tussen de profs Erik Vandeweyer

13 september 2020

13u52 0 Wielrennen Een vijfentwintigste plaats in Heistse Pijl lijkt op het eerste zich geen wereldschokkende prestatie. Toch zette Sébastien Van Poppel een knappe prestatie neer in Heist-op-den-Berg. De Galmaardenaar is eerstejaars bij de beloften en liet zich bij zijn kennismaking met de profs meteen gelden.

Sébastien Van Poppel blikt tevreden terug op zijn wedstrijd. “Ik had wel al deelgenomen aan de GP Vermarc in Rotselaar, maar toen ging het nog om een oefenkoers die een pak korter was. Nu kreeg ik voor het eerst in mijn loopbaan een race van bijna tweehonderd kilometer voorgeschoteld. Het was de bedoeling om mee te gaan met een vroege vlucht. Aanvankelijk probeerde ik het met een jongen van Trek. Uiteindelijk kon ik toch mee springen met een groepje van vijf. De wind was echter een spelbreker. Het was moeilijk om uit de greep van het peloton te blijven.”

Geen paniek

Toen een groep van een twintigtal renners wel kon wegrijden, zag het er even niet goed uit voor Sébastien Van Poppel. “Er zaten enkele grote namen in de vroege vlucht. Ik denk aan Sep Vanmarcke en Jelle Wallays. Ze pakten één minuut. Zodra de renners van Tarteletto en Sport Vlaanderen-Baloise zich op kop zetten, wist ik dat de vluchters nog zouden ingerekend worden. Dat gebeurde ook. Met drie ploegmakkers in de spits was Wallonie-Bruxelles trouwens goed vertegenwoordigd. In de sprint was het opletten. In de laatste kilometer waren er enkele verkeershindernissen. Ik heb wel mijn best gedaan, maar had geen trein zoals sommige concurrenten. De vijfentwintigste plaats was goed, ik was immers de jongste renner in de top dertig.”

Gooikse Pijl

Vrijdag zet Sébastien Van Poppel aan in Vresse-sur-Semois. Twee dagen later richt hij het vizier op de Gooikse Pijl. Daar kan de jonge belofte Philippe Gilbert groeten. “Die Gooikse Pijl spreekt me natuurlijk aan, omdat het in mijn eigen achtertuin doorgaat. Sprinters komen er vaak goed uit de verf, maar ik besef dat de tegenstand daar nog zwaarder zal zijn. Er starten drie ploegen uit de WorldTour. Deze week ga ik alleszins het parcours nog eens verkennen. Voor eigen volk zou ik opnieuw een goed figuur willen slaan.”