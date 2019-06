Schoolfeest even uitgesteld door het slechte weer Marc Colpaert

11 juni 2019

11u56 5

Het schoolfeest van de Gemeentelijke Basisschool in Galmaarden werd enkele uren uitgesteld door het slechte weer. Op zaterdag vierde GBS Galmaarden hun schoolfeest. Het thema van het schoolfeest dit jaar was kermis. Door de dreigende onweersbuien werd het schoolfeest enkele uren uitgesteld. “Eerst waren de optredens van de kleuters voorzien rond 15.30 uur, maar door de hevige rukwinden en het onvoorspelbare weer, hebben wij deze uitgesteld tot 18 uur en gelukkig bleef het dan droog”, aldus Daisy De Sterck. De kleuters mochten hun mooiste danspasjes tonen aan het grote publiek en dit op hun pas aangelegde speelplaats. Net op tijd werden de laatste klinkers gelegd zodat er kon gebruik worden gemaakt van de grote, mooie speelplaats, waar tevens de vele toeschouwers een plaatsje vonden. Nadien was er nog een Vlaamse kermis op de speelplaats.