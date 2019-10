Samen Helpen gaf 2.070 euro aan de Cliniclowns Marc Colpaert

24 oktober 2019

10u04 0

Het bestuur van Samen Helpen gaf een mooie som van 2.070 euro aan de organisatie Cliniclowns. Meer dan 25 jaar geleden werd de vereniging Samen Helpen opgestart in Galmaarden. De bedoeling was en is nog steeds, om mensen met kanker uit Galmaarden, Tollembeek of Vollezele financieel een beetje te helpen. “Daarom organiseren wij gedurende het jaar enkele evenementen zoals een wandeling en een benefietavond met de bedoeling om geld op te halen voor onze projecten. Wij hadden nu nog een overschotje van 2.070 euro dat we met plezier aan deze vereniging wilden geven”, sprak voorzitter Roger De Nauw.