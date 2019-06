Samen breien voor het goede doel in Zonnelied Marc Colpaert

19 juni 2019

11u11 7

In een lokaal van Zonnelied in Tollembeek komen elke week een tiental vrouwen samen om te breien en wat bij te kletsen. Het begon allemaal enkele jaren geleden toen de KVLV Vollezele met enkele dames van start ging om samen te breien. “Ik heb toen vastgesteld dat er heel wat dames blij waren met dit wekelijks ‘breimoment’ en dus zijn we nadien als groep verder gegaan los van de KVLV en gingen elke week een avondje breien in café Frish in het centrum van Vollezele. Maar deze plaats was soms - vooral tijdens voetbalmatchen op tv - te luidruchtig voor de dames, dus trokken ze naar de vzw Zonnelied in Tollembeek. Daar is er een plaats vrij waar ze in alle rust kunnen breien. “Wij zijn nu al bezig met het breien van beestjes en sleutelhangers , dat gaan we dan later verkopen en de opbrengst gaan we tijdens de Warmste Week schenken aan Zonnelied in Tollembeek”, vertelde Sonia Wellecommen. Als er nog dames zijn die mee willen breien, die zijn steeds welkom elke dinsdag vanaf 20 uur in het lokaal van Zonnelied in de Hernestraat in Tollembeek.